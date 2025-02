Segatel e la strage del 2 agosto. Depositato il ricorso in Cassazione

Strage del 2 agosto, gli avvocati di Piergiorgio Segatel hanno depositato il ricorso in Cassazione: nell’atto, Anna Colubriale e Gabriele Bordoni, che assistono l’ex capitano dei carabinieri condannato a sei anni per depistaggio, si concentrano sul piano della legalità, in particolare sul modo in cui è stato sentito. E poi, il "trattamento sanzionatorio è spropositato – sottolinea Bordoni –. Lui ha 80 anni, è una persona dalla vita specchiata, ha ricevuto encomi e lodi quando era nell’Arma: una lunga vita e nessuna grana, eppure gli vengono negate le attenuanti generiche. Chiediamo che, alla peggio, siano riconosciute almeno quelle". Con la condanna a sei anni, se confermata, Segatel "rischia il carcere – spiega Bordoni –. Sarebbe veramente qualcosa di inumano. È fondamentale che riconoscano le generiche". Per quanto riguarda le discrepanze con la teste Mirella Robbio, "è chiaro che il disallineamento è solo un fatto mnemonico – prosegue l’avvocato Bordoni –, un po’ difficile ricordarsi cosa si è detto, e quali precise espressioni sono state usate, oltre 40 anni fa". Anche i difensori (Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti) di Paolo Bellini, l’ex Primula nera reggiana, hanno depositato il ricorso in Cassazione per annullare la sentenza che ha confermato la condanna all’ergastolo del loro assistito, in carcere a Cagliari. Gli avvocati di parte civile sono pronti a ’combattere’: "Ci impegneremo al massimo per i familiari delle vittime e gli enti pubblici".