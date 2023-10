"Seggiovia, avanti con l’appalto. Iniziati i lavori del tapis roulant"

"Una fotografia nuova, quella che si sta scattando sul Corno alle Scale". Gongola Sergio Polmonari, sindaco di Lizzano in Belvedere. Non nasconde l’entusiasmo di tutti i suoi cittadini per la notizia diffusa qualche giorno fa del finanziamento della Regione Emilia Romagna di ben tre progetti per il Corno: 7 milioni e 86mila euro per la funivia che collega la stazione emiliana sul lago Scaffaiolo alla stazione toscana della Doganaccia, i 20mila euro per la revisione della Seggiovia Pian Pattane-Rocce e i 22mila per la revisione della Seggiovia Direttissima.

"Sul progetto della Direttissima – rivela il sindaco Polmonari – stiamo procedendo all’appalto dopo la bocciatura nel maggio scorso del ricorso al Tribunale amministrativo regionale degli ambientalisti. Se ne sta occupando la stazione appaltante dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. In ballo ci sono 7milioni e 833mila euro di spesa, che comprende l’Iva e anche tutte le opere di ripristino ambientale dopo la dismissione e lo smontaggio della vecchia seggiovia Direttissima e della sciovia del Cupolino. La nuova seggiovia sarà più lunga e arriverà sino al Lago Scaffaiolo. In questi giorni sono cominciati i lavori dei 160 metri di tapis roulant dal campo scuola alla Polla, che comporterà la dismissione della seggiovia e il ripristino ambientale. Notevole anche il lavoro che sta portando avanti la società Corno alle Scale che gestisce gli impianti". Anche su questo versante c’è molto fermento.

"Confermiamo – fanno sapere dalla società presieduta da Flavio Roda – che per il secondo anno consecutivo rimarranno invariate le tariffe degli skipass, sia giornalieri che stagionali. In questi giorni i nostri funzionari sono impegnati nella vendita dei pacchetti al salone SkiPass delle Fiere di Modena. Questi investimenti della Regione e, soprattutto quello sulla funivia Doganaccia – Lago Scaffaiolo, apriranno nuove frontiere nello sviluppo del turismo al Corno, sia d’inverno con la neve, le piste passeranno da 5 a 8-10, sia d’estate per gli amanti dell’escursionismo".

Si muove anche il fronte degli ambientalisti. Dopo la batosta di maggio al Tar, adesso preparano il riscatto al Consiglio di Stato. Sulla piattaforma internet https:www.produzionidalbasso.comprojectcol-corno hanno lanciato una raccolta fondi per presentare un nuovo ricorso. Obiettivo: 10mila euro. Ne sono stati raccolti 3.935 da 135 sostenitori. "Ci sono ben 10 motivi – si legge nel manifesto ambientalista – per costruire insieme questo secondo ricorso popolare, al Consiglio di Stato, contro un’opera insensata, inutile e dannosa".

