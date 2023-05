La ‘nuova’ seggiovia del Corno alle Scale si farà. Il tar respinge il ricorso. La Lega festeggia

Corno alle Scale (Bologna), 8 maggio 2023 – La nuova seggiovia al Corno alle Scale si farà. Alla fine il Tar ha respinto le richieste degli ambientalisti. Avanti, dunque, con la nuova seggiovia. Il Tar dell'Emilia-Romagna ha bocciato la richiesta di stoppare il progetto per il fatto che non è stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale.

Il Tribunale amministrativo regionale si era già espresso due anni fa respingendo il ricorso dei comitati e delle associazioni ambientaliste ma poi il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello dei ricorrenti riaprendo la 'partita' legale. Nel frattempo hanno presentato nuove memorie e documentazioni fino alla nuova udienza, che si è avvalsa anche di una perizia terza, affidata dal Tribunale al direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara.

Il Tar ha in sostanza accolto la linea difensiva della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Lizzano: l'impianto previsto "non può dunque dirsi ai sensi della sopra richiamata normativa 'nuovo' bensì 'modifica o estensione di impianto già esistente'", come si legge in un passaggio della sentenza: la Via, quindi non è necessaria. Peraltro la seggiovia del progetto "insiste nel medesimo comprensorio sciistico (stessa località) ed il tracciato coincide almeno in parte con quello esistente, se si eccettua la necessità di una pista di collegamento mediante battitura di neve in discesa di circa 70 mt. il cui impatto ambientale", scrivono ancora i giudici, "appare invero trascurabile".

Festeggia la Lega. "Notizia di ora, le istanze degli ambientalisti sono state rigettate... Si procede con l'impianto del Corno alle Scale", afferma il portavoce bolognese del Carroccio Giulio Venturi. "Il bando per l'assegnazione dei lavori è già pronto, la centrale di committenza si era portata avanti - sottolinea - questa è una fantastica notizia per tutto il territorio dell'Alta Valle del Reno, finalmente ci sarà quel nuovo slancio che tutti auspicavamo da tempo".

"Sono il primo ad essere ambientalista e mai avrei sostenuto un nuovo impianto qualora questo avesse danneggiato il territorio ma al contrario questa nuova seggiovia andrà semplicemente a sostituire una presente rendendo di fatto accessibile il Lago Scaffaiolo a disabili ed altre persone con difficoltà motorie". Una vittoria "per la montagna dunque senza alcuna ripercussione negativa per il territorio", aggiunge ancora Venturi.