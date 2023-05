Seggiovia del Corno alle Scale Ok del Tar: "Avanti con il progetto"

Via libera del Tar dell’Emilia Romagna alla costruzione di una nuova seggiovia al Corno alle Scale che vada a sostituire e a rinnovare due vecchi impianti. Il tribunale amministrativo ha bocciato il ricorso presentato dagli ambientalisti, raccolti nel comitato ’Un altro Appennino è possibile’, rilevando la correttezza del percorso che ha portato alla progettazione di questa opera. "Siamo molto soddisfatti – spiega il sindaco di Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari – perché sapevamo di aver rispettato tutte le leggi, le norme e le regole che riguardano questa materia. Mi chiedo che tipo di ambientalista sia chi si è opposto a questa seggiovia, dato che si passa da due impianti ad uno solo. Daremo subito il via ai bandi per l’esecuzione dei lavori".

Canta vittoria anche l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini che ha sempre creduto in questo progetto: "Si tratta di un progetto strategico – a parlare è Corsini - per lo sviluppo del turismo della nostra regione. La nuova infrastruttura, dotata di agganci per le biciclette, andrà a sostituire le due seggiovie esistenti che verranno smantellate e offrirà un importante impulso non solo al turismo invernale, ma anche alle attività outdoor praticabili tutto l’anno in Appennino".

La soddisfazione è bipartisan con il centrodestra che sottolinea quanto sia importante questa opera. "Sono il primo ad essere ambientalista – spiega il portavoce della Lega Bologna Giulio Venturi - e mai avrei sostenuto un nuovo impianto qualora questo avesse danneggiato il territorio ma al contrario questa nuova seggiovia andrà semplicemente a sostituire una presente rendendo di fatto accessibile il Lago Scaffaiolo a disabili ed altre persone con difficoltà motorie".

Dai banchi del consiglio regionale si chiede anche di recuperare il termo perduto. "Il collegamento rappresenta un intervento di grande valenza strategica – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti - ed è un’occasione da non perdere per il rilancio di tutto il comprensorio". Opinione condivisa dal consigliere Michele Facci della Lega: "Finalmente si realizza necessario l’improrogabile ammodernamento tecnologico del Corno alle Scale e a questo punto è necessario accelerare l’iter burocratico". Esultano anche le associazioni di categoria. ""È da diversi anni – rivela il direttore di Confersercenti Bologna Loreno Rossi – che, assieme ai commercianti e agli operatori turistici portiamo avanti la battaglia per la realizzazione di questi nuovi impianti di riammodernamento in uno dei poli di sport invernali e di turismo estivo più prestigiosi di tutto l’appennino italiano".

Massimo Selleri