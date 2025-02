Seggiovia, gli ambientalisti ko: "Ma i fatti ci daranno ragione"

Dopo la bocciatura dell’ultimo ricorso sulla seggiovia davanti al Consiglio di Stato, gli ambientalisti prendono atto della sconfitta ma ribadiscono le proprie ragioni. "E’ un risultato che ci amareggia, una notizia terribile, perché in questo contenzioso abbiamo speso tempo, energie, intelligenza e denaro, frutto di raccolte popolari molto partecipate. Quando parliamo del nostro ricorso, non ci riferiamo alle associazioni che lo hanno presentato, ma a coloro che lo hanno sostenuto in questi anni: centinaia e centinaia di persone". Masticano amarissimo le realtà che erano andate fino al Consiglio di Stato per fermare il nuovo impianto del Corno alle Scale. Ma i giudici hanno hanno respinto il ricorso che chiedeva di ribaltare la prima sentenza del Tar e fermare l’impianto.

Niente da fare: la corte "ha ritenuto che il progetto della nuova seggiovia Polla-Scaffaiolo non debba essere sottoposto a una Valutazione d’impatto ambientale". La tesi era che fosse un impianto nuovo, non un ammodernamento degli esistenti, e che comportasse un impatto ben maggiore rispetto a ora, in un contesto che vede peraltro sempre meno nevicate. Invece, il Consiglio di Stato "ha stabilito che una nuova seggiovia non è davvero nuova. Sapevamo che esistono delle discrepanze tra la lingua di Dante e il gergo del diritto amministrativo, tuttavia abbiamo creduto, pervicacemente, che la nostra azione legale fosse giustificata anche sul piano della legge, che la si potesse vincere, bloccando il progetto, e non solo contribuendo a ritardarlo, come siamo comunque riusciti a fare", manda a dire oggi ’Un altro Appennino è possibile’, il comitato che ha riunito quanto si sono opposti al progetto. Avevano firmato il ricorso, Italia Nostra, i livelli emiliano-romagnoli di Cai, Associazione Ornitologi, Mountain Wilderness, Trekking Italia, e Wwf di Bologna. "I giudici ci hanno dato torto. Siamo ancora dell’idea che il presente, ben prima dei posteri, ci stia dando ragione", conclude ’Un altro Appennino è possibile’.