A Bologna è in arrivo una nuova segnaletica per indicare il Kiss and ride

Bologna, 16 novembre 2023 – A Bologna è in arrivo un nuovo sistema di segnaletica per indicare più efficacemente il Kiss and ride e i parcheggi della stazione Alta velocità. Una tematica di cui la giunta è stata sollecitata, lo scorso dicembre, all'unanimità dal Consiglio comunale con un odg presentato da Matteo Di Benedetto (Lega).

Le dichiarazioni dell’assessora alla Mobilità

Nel frattempo, l'amministrazione è intervenuta con i new jersey in via Carracci per limitare il fenomeno della sosta abusiva. La misura, fa sapere in commissione l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli "è servita a migliorare l'utilizzo dello spazio e far comprendere che quella non è una piazzola di sosta della stazione, e conseguentemente incentivare l'uso del Kiss and ride, anche perché intanto è stata aperta la rotatoria di ingresso".

Oroli dichiara che la prima parte dei lavori è stata conclusa in modo soddisfacente, ma “che resta aperto il tema dell'accessibilità alla stazione, anche intesa come miglior utilizzo di tutto il sistema dei parcheggi a nord, che è molto ricco e dev'essere sempre di più utilizzato, non solo in appoggio alla stazione ma anche per le persone che devono recarsi in zone limitrofe".

L’assessora ipotizza che il progetto sulla segnaletica, si concluderà compatibilmente con la quantità di cantieri su cui sono impegnati e di risorse che si possono mettere in campo".

Luca Bellinato, dell'unità Sistemi per la mobilità sostenibile, afferma che per definire l'intervento, "siamo partiti dal lato nord e dalle uscite 5-6 e 7-8 della tangenziale. Per individuare i percorsi più coerenti, non è detto siano i più corti, che portano alla stazione e agli accessi dei parcheggi"