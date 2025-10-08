Segnali d’Italia, iscrizioni ancora aperte

Inclusione, sostenibilità e creatività. Segnali d’Italia non si limita a raccontare storie virtuose. È in corso il bando che ha l’obiettivo di individuare e sostenere progetti che abbiano un impatto positivo e concreto sulla comunità. L’iniziativa di IGPDecaux, aperta fino al 31 ottobre, è rivolta a enti del Terzo Settore attivi in Città metropolitana.

Possono presentare candidatura le associazioni, cooperative, fondazioni, reti associative e realtà no profit con progetti capaci di migliorare la qualità della vita, valorizzare luoghi e memorie, promuovere comportamenti inclusivi o che operano nella sostenibilità ambientale, nel recupero creativo, riuso e riciclo, ma anche della rigenerazione urbana, sociale e culturale.

È quindi possibile utilizzare la piattaforma digitale idea360 di Fondazione Italiana Accenture, compilare il form del bando accedendo tramite il sito www.segnaliditalia.it per iscrivere il proprio progetto. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2025. Dopodiché una giuria sceglierà i tre progetti che riceveranno da CIAL un sostegno economico per potenziare le proprie attività e saranno protagonisti di una successiva campagna sugli impianti di IGPDecaux.

Questi i temi al centro di Segnali d’Italia, l’iniziativa ideata e promossa da IGPDecaux, leader in Italia per la comunicazione out of Home e Digital out of Home, con il supporto di CIAL – Consorzio nazionale imballaggi alluminio, il patrocinio del Comune di Bologna e la media partnership di Qn-il Resto del Carlino.

Una campagna della città, per la città che arriva a Bologna dopo le edizioni di Parma, Napoli, Milano e Torino. Il focus è il sostegno di progetti che abbiano un impatto positivo e concreto sulla comunità.

Segnali d’Italia è un racconto costruito grazie alla partecipazione dei cittadini, grazie ai quali IGPDecaux scopre realtà che trasmettono una splendida immagine di tutto il Paese. L’edizione felsinea della rassegna, però, non inizia di certo oggi. Una prima fase è incominciata già mesi fa con la selezione di cinque storie che rappresentano lo spirito dell’iniziativa e promuovono il bando.

Gli obiettivi? Come detto: inclusione, sostenibilità, creatività e recupero, riuso e riciclo creativo. Così cinque realtà ‘Segnali d’Italia’ sono diventate le protagoniste della campagna già visibile in città su bus, pensiline e altri mezzi di comunicazione esterna di IGPDecaux.

Un appuntamento che ha coinvolto anche il Comune di Bologna: "Quando racconti delle storie arrivi alle persone – ha detto, durante l’annuncio del bando, Roberta Li Calzi, assessora comunale al Bilancio -. Siamo lieti di sostenere un progetto che promuovere una Bologna più accogliente e rispettosa dell’ambiente".

Andrea Rustioni, direttore generale di IGPDecaux, invece, ha dato uno sguardo più generale all’iniziativa: "Lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità della vita urbana offrendo, grazie alla pubblicità, infrastrutture di pubblica utilità a costo zero per i cittadini – racconta –. La nostra presenza capillare nei contesti urbani ci consente di valorizzare le eccellenze locali che rendono ogni territorio unico.

L’obiettivo è raccontare le energie positive". Anche Stefano Stellini, direttore generale di CIAL, ha commentato l’evento e il bando lanciato da IGPDecaux: "Responsabilità e partecipazione, sulla base di un principio di condivisione, per unire aziende, pubblica amministrazione e cittadini, nello scopo comune di tutelare le nostre risorse e preservarle per il futuro", ha sottolineato.