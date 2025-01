Segrè e le Arance della Salute: "Il cancro si batte a tavola"

Per celebrare i 60 anni di AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro) sabato torna nelle piazze di tutta Italia l’iniziativa "Le Arance della Salute". I volontari della Fondazione distribuiranno prodotti solidali, accompagnati da una pubblicazione con consigli pratici per la salute e ricette a base di arance firmate da Davide Campagna e Chiara Maci. L’evento coniuga la raccolta fondi con la promozione di uno stile di vita sano, pilastro delle attività di prevenzione di AIRC. Andrea Segrè, Presidente del comitato Emilia-Romagna, evidenzia l’importanza della prevenzione e i risultati straordinari ottenuti grazie alle donazioni.

Andrea Segrè, le donazioni dei cittadini si trasformano i fondi per la ricerca?

"In occasione del 60esimo anniversario di AIRC, sono stati investiti oltre 141 milioni di euro a livello nazionale, di cui 5.588.518 destinati a progetti di ricerca e borse di studio, spesso pubbliche, in Emilia-Romagna. Questo risultato è stato possibile grazie al sostegno di quasi 100.000 donatori, un segno della straordinaria generosità della nostra regione, a cui viene data la giusta restituzione".

L’arancia è simbolo di prevenzione e salute?

"Esatto, rappresenta il legame tra nutrizione e prevenzione: insegno al corso di laurea in Dietistica nella Scuola di Medicina dell’Università di Bologna, e mi occupo di un tipo di spreco alimentare meno noto ma cruciale: lo spreco metabolico, che si verifica quando si consumano cibi in eccesso e di scarsa qualità. Questo accumulo di nutrienti inadeguati può compromettere la salute".

Quali sono, dunque, le linee guida per una dieta sana e sostenibile?

"La dieta sana e sostenibile per eccellenza è quella mediterranea, tanto da essere riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Tuttavia, gli studi condotti a novembre 2024 dall’Università di Bologna e dall’Osservatorio Waste Watcher International (di cui è direttore scientifico, ndr.), hanno rivelato che meno del 5% della popolazione italiana segue regolarmente la piramide nutrizionale. In questo senso, i programmi educativi promossi da AIRC nelle scuole sono cruciali: aiutano bambini e famiglie ad avvicinarsi correttamente ad un’alimentazione sana e prevenire malattie gravi".

Una delle principali obiezioni riguarda il costo eccessivo di una dieta sana: è davvero così?

"No, se si fanno scelte consapevoli. Seguire la dieta mediterranea costa 7 euro in meno a settimana rispetto alla dieta seguita attualmente dagli italiani, soprattutto se si privilegiano proteine vegetali come i legumi. Sul sito sprecozero.it abbiamo condiviso una ricetta mediterranea di Filippo Lamantia, con un costo inferiore a 2,50 euro a porzione, dimostrando che è possibile seguire un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile senza gravare sul portafoglio".

