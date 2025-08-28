Segregata in casa e picchiata. L’ex arrestato dai carabinieri

L’ha costretta a licenziarsi dal lavoro per poterla tenere costantemente sotto controllo. La portava sempre con sé e quando lei rimaneva sola a casa in Bolognina la teneva tutto il tempo in videochiamata, per vedere cosa stesse facendo. In una circostanza, poi, l’ha tenuta anche segregata in casa, chiusa in uno stanzino in cantina, al culmine dell’ennesima lite nata dalla sua ossessiva gelosia. Una relazione tossica, in cui non mancavano neppure le botte e gli insulti. Da cui la vittima, una trentaduenne, ha deciso di affrancarsi, fuggendo da quel compagno padrone e chiedendo aiuto ai carabinieri. Ora l’uomo, un trentacinquenne, è alla Dozza, arrestato per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona aggravato e continuato e lesioni personali aggravate.

L’arresto è arrivato all’esito delle indagini dei carabinieri delle compagnie Bologna Centro, Molinella e Imola, che hanno iniziato a lavorare a partire dalla denuncia di lei, arrivata qualche settimana fa. La donna, approfittando di un momento in cui l’uomo era distratto, è riuscita a scappare e rifugiarsi al pronto soccorso di Bentivoglio, dove ha chiesto aiuto. Soccorsa dai carabinieri di Altedo, è stata poi collocata in una casa protetta. Qui, in un ambiente sicuro, è riuscita a raccontare un anno di paura e umiliazioni. Ha detto che il compagno le aveva subito imposto di troncare ogni tipo di rapporto con altri uomini, impedendole di parlare con loro anche sul posto di lavoro. Per assicurarsi che obbedisse, poi, l’andava a spiare. Una situazione divenuta ben presto insostenibile e che l’aveva portata a decidere di lasciare l’impiego. Ma non quel compagno violento, che pretendeva che stesse sempre con lui, se non fisicamente in videochiamata. E quando la trentaduenne si permetteva di non attenersi alle regole, lui la puniva. Schiaffi, botte, offese. Una volta l’aveva trascinata per i capelli fino in camera da letto; un’altra, l’aveva chiusa a chiave in cantina per ‘punizione’. Vessazioni che la donna non ha più retto, chiedendo aiuto ai militari dell’Arma. Che, al termine delle indagini, una volta accertato quanto raccontato dalla donna, hanno stretto le manette ai polsi del violento, adesso alla Dozza.

Nicoletta Tempera