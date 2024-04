Segretario per consolato, inglese e francese necessari

Il Consolato di Tunisia a Bologna ricerca un/una segretario/a per le seguenti attività: compiti amministrativi quotidiani, redazione bozze di corrispondenza, assistenza e traduzione al console e partecipazione all’implementazione delle strategie di comunicazione del Consolato. La figura ricercata dovrà dimostrare capacità di lavoro in ambiente multiculturale e di comunicazione interpersonale. Predisposizione al lavoro di squadra, capacità redazionali, di analisi e di sintesi in lingua francese e italiana sono necessari. Indispensabile l’eccellente conoscenza delle lingue italiana e francese, saranno apprezzate la conoscenza della lingue araba e inglese. Indispensabile la LAUREA in una delle seguenti materie: giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, giornalismo, scienze dell’informazione, lettere o interpretariato. Contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno di 35 ore settimanali da martedì a sabato.