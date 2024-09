Segreteria locale del Pd: plebiscito per Salvati

Il Pd di Casalecchio scrive una nuova pagina. L’altra sera, con diciannove voti favorevoli su venti (una scheda nulla), è stato eletto il nuovo segretario Antonio Salvati. Succede Alice Morotti, che ha guidato il Pd locale per cinque anni e ora è assessora all’Infanzia e alla Scuola.

Salvati, calabrese d’origine ma da oltre 30 anni casalecchiese d’adozione, è direttore amministrativo dell’Istituto comprensivo di Ceretolo, militante di lunga data nel Pd e già segretario del Circolo Tina Anselmi del quartiere Marullina.

Tra le priorità del suo mandato, ci sarà il ricambio generazionale: "Vogliamo dare più spazio ai giovani, soprattutto su temi come l’ambiente, che sentono in modo più forte. Lo faremo sulla scia delle ultime amministrative in cui abbiamo portato su 12 consiglieri otto under 40 e diversi sotto i 30 anni". Tuttavia non dimentica l’importanza dei veterani del partito: "Sono le colonne portanti del volontariato e delle Case del Popolo. Lavorerò per tenere unito il rinnovamento e il rispetto per chi mantiene il partito vivo nel territorio". Con lo sguardo al prossimo rinnovo del Consiglio Regionale, Salvati conferma il pieno sostegno del Pd casalecchiese a De Pascale.

s.a.