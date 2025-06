Segreteria Pd,. Enrico Belinelli succede a Camprini

Enrico Belinelli è il nuovo segretario del circolo Pd San Giovanni in Persiceto – capoluogo. "Belinelli – spiegano in una nota i dem – subentra a Sonia Camprini, a cui va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto con competenza, passione e spirito di servizio. In questi anni Camprini ha saputo guidare il circolo in un percorso di crescita e presenza attiva sul territorio, lasciando un’eredità solida su cui continuare a costruire".

E ancora: "Un grazie anche al segretario regionale Luigi Tosiani per la sua presenza e a tutte le persone intervenute al congresso, che con idee e proposte hanno reso il confronto ricco e partecipato. In bocca al lupo, Enrico, per questo nuovo incarico e buon lavoro". Belinelli, fratello di Marco, ex campione Nba con i San Antonio Spurs e fresco vincitore dello scudetto con la Virtus, da sempre è attivo nel mondo sportivo anche persicetano, nella consulta dello sport ed è già il fiduciario del Coni per i Comuni dell’Unione di Terre d’Acqua.