Segreti e bugie della musica Appuntamenti in Mediateca

Prosegue la rassegna ‘La Musica gira ‘ con nuovi appuntamenti in Mediateca, tutti a ingresso libero. Oggi, 24 marzo, alle 18 in Mediateca, ’Generi e stili comunicativi’. Cosa c’è alla base dell’identità musicale? Björk, Laurie Anderson, Betty Davis, Grace Jones sono solo alcuni esempi di una profonda ricerca e di una sperimentazione, che evidenzia come lo stile sia necessariamente un’espressione di sincerità.

’Dai vinili a Spotify’ è l’argomento in programma invece venerdì 31 marzo , alle ore 18 in Mediateca. In quest’ incontro si percorreranno le tappe più significative della recente storia della musica, alla ricerca del rapporto tra supporto, messaggio musicale ed effetto interpretativo. Protagoniste Bessie Smith, Janis Joplin, Tracy Chapman e Lady Gaga.