Tutti i segreti della pinza per un dolce San Valentino

Bologna, 14 febbraio 2025 – Dici San Valentino e pensi alla dolcezza, che dovrebbe essere intrinseca all’amore. Dici dolcezza e, a Bologna, non puoi non parlare della Pinza, leccornia ancora schietta e onesta, senza manipolazioni troppo commerciali e social, che proprio nel giorno degli innamorati potrebbe essere il dolce giusto per prendere lui o lei, per la gola. Con originalità. La pénza, con l’accento acuto sulla e, proviene dalla tradizione contadina bolognese, si preparava generalmente durante le festività natalizie, ma ormai viene consumata tutto l’anno.

La sua ricetta appare per la prima volta nel 1644 all’interno del volume ’L’economia del cittadino in villa’ di Vincenzo Tanara, marchese bolognese che affronta temi come l’agricoltura dei campi e della vite, l’allevamento e l’utilità del suino e come gli astri celesti influiscano nella vita quotidiana. Voleva insegnare a chi non conosceva la vita rustica tutti i segreti e tradizioni della cultura contadina emiliana. L’origine del nome Pinza deriva probabilmente dal fatto che un rotolo di pasta frolla morbida ma anche croccante e cosparsa di zucchero, tiene dentro di sé con la presa di una pinza, un ripieno di mostarda, una ricca confettura bolognese fatta di frutta autunnale - prugne, pere e mele cotogne per lo più – e aromatizzata all’arancia.

E a questo punto vale la pena parlare della nostra mostarda, che dal 1898 è marchiata Cavazza, sia nella produzione industriale con il tipico vasetto in vetro da 370 grammi ed etichetta rossa, sia nella ricetta, da sempre la stessa. Il suo sapore unico, la consistenza corposa, sono il risultato di rigoroso rispetto della ricetta originale del 1898, di una selezione accurata degli ingredienti e di un particolare processo di produzione mantenuto immutato nel tempo.