I segreti di San Ruffillo, l’acqua nel vecchio rione che oggi fa parte del Savena

Bologna 29 settembre 2023 – Continua il viaggio del nostro podcast tra i quartieri di Bologna. Oggi il protagonista de ’il Resto di Bologna’ è San Ruffillo, ex quartiere della città che oggi fa parte del ‘Savena’.

Dalla battaglia di San Ruffillo ai suoi vecchi mulini, il fascino del vecchio rione San Ruffillo ’in odor di Toscana’ che ha nell’acqua e nei Colli i suoi elementi principali, è raccontato nel nostro podcast (che potete scaricare gratuitamente inquadrando il qr code in prima pagina) dallo storico Marco Poli. Un viaggio tra passato e presente. O, meglio, una passeggiata in una delle zone più caratteristiche della città.

Nel Medioevo le attività principali erano la produzione agricola e la macinatura della granaglie grazie ai numerosi mulini alimentati dal canale Savena. Del resto, quando si parla di San Ruffillo non si può non parlare della sua Chiusa che con quella di Casalecchio e al canale di Reno, rappresentava le due principali infrastrutture per lo sfruttamento della energia idraulica, che consentirono a Bologna di essere una fra le città più ricche dell’Europa del Medioevo.

L’acqua è, in effetti, uno degli elementi del quartiere.

L’altro, sono i Colli. Elementi che chi ci abita ha ben presenti, segni di appartenenza e radicamento. Ma allo stesso tempo, basta attraversare il ponte, lungo l’antica strada della Futa che ti fa superare il Savena, per sentirsi già un po’ in Toscana. Oggi, in quello che fu un rione, ci sono negozi, bar, attività. Ci sono la clinica Toniolo e il centro commerciale, la stazione ferroviaria di San Ruffillo, il cinema Bristol e Villa Mazzacorati con il suo settecentesco teatro dove uno degli ospiti più illustri fu Carlo Goldoni. Insomma, San Ruffillo è come una piccola città. Che ne ha viste tante. Dalla battaglia di San Ruffillo ai tragici eccidi durante la Seconda guerra mondiale.

ros. carb.