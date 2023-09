Segue ragazze masturbandosi Denunciato dai carabinieri

Nel contesto di degrado che caratterizza la zona di piazza dei Martiri e strade limitrofe non poteva mancare certo un ‘esibizionista’. In questo caso, un marocchino di 48 anni, denunciato l’altra mattina dai carabinieri perché sopreso a masturbarsi in mezzo alla strada, seguendo le ragazze che incontrava nel suo percorso. La prima segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 8,45 da una commessa di un negozio di via Azzo Gardino, che aveva notato l’uomo impegnato nelle sue ‘attività’ mentre andava a lavoro. Alla prima chiamata ne sono seguite altre, che raccontavano della stessa scena. I militari del Radiomobile si sono quindi subito messi alla ricerca dell’uomo, che è stato rintracciato, ancora nelle stesse condizioni, mentre percorreva via dei Mille. Fermato, è stato identificato: nullafacente, è risultato avere anche dei precedenti secifici risalenti allo scorso anno. Al termine degli accertamenti il quarantottenne è stato dunque denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

