Seguendo le storie degli ebrei nascosti

Taglio del nastro oggi alle 18, al Museo Ebraico di via Valdonica per la mostra ’Identità nascoste. Sulle orme dei cripto giudei’, curata e organizzata dal Meb con il Museo del Popolo Ebraico | Beit Hatfusoth di Tel Aviv e con The Jewish Heritage Alliance, in occasione della ventesima edizione della Festa Internazionale della Storia. La mostra esplora la lunga storia degli ebrei nella Penisola Iberica (Sefarad), attraverso il medioevo e la fiorente età d’oro fino al dramma dell’espulsione, delle fughe e delle conversioni forzate da cui nasce appunto la storia dei cripto-giudei. Il percorso fa luce sulla complessa vicenda dei cripto-giudei, dei conversos (convertiti), degli anusim (i costretti), dei nuovi cristiani, dei marrani: uomini e donne che dalla fine del XV secolo vissero una drammatica doppia identità: in pubblico come cristiani, ma che segretamente, continuarono a osservare il giudaismo.