Seguita e buttata a terra Vuole rubarle la borsa Ma l’anziana si difende È caccia al rapinatore

di Nicoletta Tempera

Buttata a terra e trascinata. Davanti alla porta di casa, dentro al palazzo dove vive da una vita, in via Valeriani. La pensionata, 83 anni, non ha voluto l’intervento del 118. Ma il tentativo di rapina subìto è stato brutale. E molto simile a quello avvenuto, nella stessa giornata, in via Andrea Costa, a poche centinaia di metri. Anche la descrizione fornita dell’aggressore è simile: un uomo giovane, ben vestito.

Andiamo per ordine. Sono le 17,30 di venerdì, la signora sta rientrando a casa. Entra nel palazzo, la porta non si chiude subito e il rapinatore, che probabilmente seguiva già da un po’ l’ottantenne, ne approfitta e entra anche lui. Scivola veloce dietro la donna, la raggiunge che sta per mettere la chiave nella toppa. E le afferra la borsa che porta a tracolla, strattonandola con violenza fino a farla cadere. E poi la trascina sul pavimento, perché intanto la signora tenta con tutte le forze di trattenere la borsa. E urla.

I vicini sentono quelle grida disperate e accorrono: il rapinatore decide di andarsene a mani vuote prima che arrivi qualcuno. Viene subito chiamata la polizia, che acquisisce le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti nel palazzo e in strada. Immagini che hanno ripreso tutta la scena. E parte la caccia al rapinatore, con gli investigatori al lavoro per dare un volto e un nome al violento borseggiatore.

Che non è escluso possa essere lo stesso (o un complice) di quello che, con le stesse modalità, aveva rapinato la stessa mattina una signora in via Andrea Costa: anche in quella circostanza, avvenuta intorno all’ora di pranzo, l’uomo aveva seguito una signora di 84 anni all’interno del palazzo dove abita, strappandole la catenina che portava al collo per poi dileguarsi. La signora era stata soccorsa dalla nipote, che aveva sentito le sue urla e aveva chiamato i carabinieri.