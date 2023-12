Sei associazioni di burattinai premiate con la De.Co

Quando l’arte tradizionale bolognese è più attuale che mai: è stato conferito ieri dal Comune, su proposta della Città Metropolitana, il riconoscimento De.Co per la tutela e la valorizzazione dei saperi a sei compagnie di teatro dei burattini del territorio, per evidenziare il profondo radicamento storico e culturale di questa antica tradizione artistica. La certificazione De.Co, nata inizialmente per i prodotti enogastronomici locali, è stata ampliata anche a tutti quei saperi e realtà culturali che connotano fortemente una città. "È come conferire la ‘cittadinanza onoraria’ ai burattini, che interpretando personaggi simbolo della città (Fagiolino, Balanzone e molti altri) rappresentano anche l’essenza del nostro territorio" spiega Elena Di Gioia, delegata alla Cultura. La certificazione è stata data a sei compagnie del territorio: Burattini a Bologna aps, Burattini Ficio Mangiafoco aps, I Burattini di Mattia, Simurgh aps, Teatrino a Due Pollici aps e Teatrino dell’Es. Non solo. È stato creato un sito web interamente dedicato, https:www.cittametropolitana.bo.itculturaburattini_bolognesi all’interno del quale si può leggere la storia, i musei e la programmazione di spettacoli ed eventi sui burattini presenti in città. Proprio ieri a Palazzo Malvezzi è andato in scena lo spettacolo ‘Le disgrazie di Fagiolino’, con Romano Danielli, maestro dei burattini bolognesi, Grazia Punginelli e Mattia Zecchi. Tra i materiali presenti sul sito si trovano anche 20 video del progetto ’A spasso con i burattini. Avän avêrt al panirån ed Cuccoli!’, del Museo civico del Risorgimento in collaborazione con Burattini a Bologna aps (una delle compagnie insignite del riconoscimento) che compongono una vera e propria enciclopedia online sui vari aspetti del burattino bolognese.

Alice Pavarotti