Sei incontri su gravidanza e musica

Primo appuntamento della nuova stagione formativa oggi per il Centro per le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia che dalle 18 dà il via a: Canta pancia, un percorso di sei incontri su canto e vocalità in gravidanza (dalla 28° settimana) condotti dalla musicoterapeuta Marina Falzone: gli incontri si tengono il martedì (oggi, 19, 26 settembre, 3, 10 e 17 ottobre) dalle 18 alle 20 nella sala Foschi di via del Fanciullo, 6 a Casalecchio. "Cantare al pancione fa bene alla mamma e al bambino: nel percorso le future mamme potranno fare esperienza della propria voce e del canto come strumento di benessere, anche avvicinando un repertorio di canti e ninna-nanne da riprendere e usare fin dai primi giorni di vita del bebè", anticipano gli organizzatori. Gli incontri sono gratuiti e i posti limitati.