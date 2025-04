Sei mesi dall’alluvione. Via Zoccoli e Montenero, lavori da metà maggio: "Ma serve accelerare"

Novità per il torrente Ravone. Salvo impedimenti dell’ultimo minuto, gli interventi di riparazione del tratto tombato devastato dall’alluvione nelle vie Zoccoli e Montenero dovrebbero partire da metà maggio e durare circa tre mesi. Il Comune così, come annunciato tra gennaio e febbraio, dovrebbe mantenere le promesse e chiudere la partita entro l’estate. Luca Vianelli, portavoce del Comitato Ravone ormai passato alla storia per essere "l’alluvionato zero" (dopo i danni subiti al proprio negozio di via Saffi a maggio del 2023), racconta gli sviluppi dopo l’incontro tra amministrazione e cittadini dei giorni scorsi. "Siamo stati invitati per la seconda volta durante i lavori della commissione Urbanistica, quando abbiamo fatto due brevi interventi ed è stato depositato un odg, che di fatto recepisce alcune nostre richieste e ora dovrà essere oggetto di discussione – racconta Vianelli –: lo accogliamo come un primo passo verso le nostre istanze".

Poi sul piatto ci sono i primi rimborsi emanati con l’ordinanza di sabato scorso, quella relativi ai "contributi di immediato sostegno" con un saldo fino a 5.000 euro (10.000 per chi è stato colpito anche nel ‘23). Risorse che, secondo Vianelli, sono "sicuramente un aiuto importante per chi ha avuto danni e ora può recuperare qualcosa", anche se "ci sarebbe da discutere su quell’aggettivo ‘immediato’, dato che sono passati esattamente sei mesi". I sei mesi esatti scatteranno sabato, per la precisione. Sei mesi da quella notte tra il 19 e il 20 ottobre in cui la città è finita sott’acqua come mai prima di allora. E la paura, oggi, è ancora lì ogni volta che piove: "Dopo sei mesi abbiamo ancora lunghi tratti del solaio del Ravone danneggiati – incalza Vianelli –. Sì, ci sono state le riparazione in via Andrea Costa e via Brizio, ma in altri punti tutto è come prima".

Non solo: "Poi c’è sempre il punto interrogativo sulla progettazione e sulla realizzazione dei lavori da fare a monte, che richiederanno tanto tempo – prosegue il portavoce del Comitato Ravone –. Si è parlato molto di tempistiche, il sindaco Lepore ha smentito che ci vorrà circa un decennio, anche se questa finestra era stata sottolineata proprio in un incontro con il Comune. Certo è che, se dovessero metterci meno di 10 anni, noi non ci offendiamo sicuro...".

Nel frattempo, il Comitato continuerà a battere il punto sugli interventi da fare e sulla manutenzione del reticolo idrico cittadino: "In Regione stiamo chiedendo anche che venga riproposto il contributo a fondo perduto per l’acquisto di paratie e altri strumenti, che è scaduto a gennaio – chiude Vianelli –. In più nei prossimi mesi vorremmo attivarci con qualche iniziativa o incontro e promuovere un po’ di formazione verso la cittadinanza, con interventi di responsabili e tecnici della Protezione civile che possano dialogare con i residenti e dare informazioni. È importante continuare a tenere alta l’attenzione su queste tematiche".