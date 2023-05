’Sei minuti per il diabete’ Oltre 280 test in 4 serate

Arrivano i primi risultati dell’iniziativa ‘Sei minuti per il diabete’, il progetto di prevenzione della malattia attraverso un test gratuito dell’emoglobina glicata, negli stand dedicati alla Virtus Arena.

Ecco il bilancio delle prime quattro giornate: un totale di oltre 280 test e più dell’11% delle persone esaminate ha scoperto di doversi sottoporre a cure e a mutamenti dello stile di vita per preservare la sua salute. Il 53% dei soggetti, in base all’esito, è risultato normopeso e il 47% in eccesso ponderale o obeso. "Bisogna aumentare gli sforzi in questo senso, è un’esperienza che ci mette a contatto con la collettività in luogo differente dall’ospedale – continua Lorenzo Tomassini, portavoce dell’associazione ’Vivere la Città’-. Meglio scoprirlo così che attraverso i sintomi, quando non c’è quasi più niente da fare". L’esperimento è quindi per ora positivo e, annuncia Tomassini, "ci piacerebbe replicare l’iniziativa anche in altre sedi, ad esempio lo stadio ‘Dall’Ara’".

È Intervenuto anche Alessandro Arcidiacono, direttore della Fondazione ricerca scienze neurologiche: "I dati sono allarmanti, ma si fa più efficace la prevenzione. Lo screening è uno strumento efficace per la scoperta di una malattia grave".

Aggiunge poi Arcidiacono che "per la nostra fondazione è importante promuovere un buono stile alimentare. Vorrei ringraziare il supporto all’iniziativa della Croce Rossa e dei fondatori della nostra organizzazione, quindi Bimbo Tu, Asl Bologna, Fatro, Reekep, Emilbanca e Logimatic".