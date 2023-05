‘Sei minuti per la salute’ La Virtus contro il diabete

In Italia, ben il sette per cento delle persone soffre di diabete, una patologia che, come affermato dalla responsabile dell’unità operativa di endocrinologia dell’Ausl di Bologna, Alessandra Sforza, "ha un impatto sociale sanitario importante, è facile da diagosticare ma soprattutto si può prevenire. Dobbiamo essere medici di noi stessi". È questo il senso dell’iniziativa ’Sei minuti per la salute’, il progetto di prevenzione del diabete – tramite un test gratuito dell’emoglobina glicata –, lanciato da Virtus e Farmacia del Porto in collaborazione con ’Vivere la città’, ’Bimbo Tu’ e con il patrocinio di Comune, Regione e Ausl.

"Un’attività importante che inserisce la Virtus nel tessuto sociale e sanitario con l’obiettivo di sensibilizzare e assistere la prevenzione di patologie gravi, e quasi ’pandemiche’, come il diabete", afferma Luca Baraldi, ceo della Virtus Segafredo. Si aggiungono al coro Lorenzo Tomassini, portavoce associazione ’Vivere la Città’, ed Elisa Tassi, titolare della Farmacia del Porto:"La prevenzione si può fare, la sfida è sulla conoscenza collettiva. Far capire alla gente che oggi è facile farsi questo esame e che costa poco tempo farlo. La Virtus porta il valore della prevenzione al pari dello sport". Il test si potrà effettuare in uno stand al di fuori della Virtus Segafredo Arena a partire da domani fino alla fine del campionato, prima delle partite o durante l’intervallo lungo. Verrà eseguito, in forma completamente anonima e gratuita, da infermieri e medici, e il referto sarà consegnato dopo soli sei minuti. L’affluenza è libera, non serve la prenotazione e lo si può effetuare anche mangiando prima, senza avere alterazioni dei risultati.

Giovanni Di Caprio