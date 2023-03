Sei negozi nel mirino di una banda di ladri

di Gabriele Mignardi

Incursione dei soliti ignoti l’altra notte a Sasso Marconi dove almeno sei negozi sono entrati nel mirino dei malviventi che hanno fatto danni alle serrature, alle serrande, agli accessi di esercizi commerciali del centro. Tentativi a raffica che solo in un caso sono andati in porto, col furto di un registratore di cassa e di un salvadanaio che conteneva monetine per poche decine di euro. E se il bottino totale è stato decisamente magro, i danni sono stati rilevanti e soprattutto hanno generato preoccupazione e rabbia tra le vittime della razzia.

Tra le due e le tre di notte infatti questa banda ha colpito a ripetizione, senza riguardo o timore di operare in pieno centro. Quattro i tentativi messi a segno nei negozi intorno alla piazza centrale di Sasso: farmacia, tabaccheria, negozio di abbigliamento e rivendita di capsule da caffè.

"Ce ne siamo accorti tutti stamattina, quando ci siamo trovati con le serrande sollevate, le serrature forzate o rotte, come è capitato a me -racconta Cecilia, titolare della Capsula, in via Porrettana- La serranda era sollevata e la serratura di ingresso scassinata. Ma non sono riusciti ad entrare. Così come nei negozi vicini. E’ vero che qui di notte è ovviamente un deserto, ma ci vuole una gran sfacciataggine ad agire così, con le luci, le telecamere di videosorveglianza. Più che ladri paiono sbandati, che però fanno azioni comunque gravi".

E se intorno alla piazza la banda si è ritirata a mani vuote, è andata diversamente in viale Kennedy, nei negozi a lato del bar del Sole e dell’edicola-tabaccheria lungo la direttrice principale di traffico.

"Qui sono riusciti ad entrare dal fornaio, poi hanno fatto danni al negozio di alimentari, dove hanno forzato porta e serranda", raccontano al bar. I segni degli arnesi da scasso sono evidenti sui profili dei serramenti, ma anche in questo caso i danni superano il bottino costituito da un salvadanaio-maialino trovato in cocci a poca distanza e svuotato dagli spiccioli, e il registratore di cassa del forno, con la razzia del relativo fondocassa. All’esame dei carabinieri della stazione di Sasso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle diverse zone del capoluogo. Pare che la banda fosse costituita da tre persone, arrivate e poi scappate a bordo di una automobile, attivi tra le due e le tre di una notte con cuffie o cappucci e comunque col volto travisato così da rendere difficile il lavoro degli inquirenti.