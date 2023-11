Sei panchine rosse nei paesi. È il dono della Bcc Felsinea

Sei panchine rosse alle comunità di Monterenzio e Monghidoro. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella sala polivalente Bcc Felsinea di San Benedetto del Querceto a Monterenzio, si è tenuta l’iniziativa di sensibilizzazione, organizzata dal Gruppo Giovani Valle Idice. Per l’occasione, è stata inaugurata una delle sei panchine rosse che Bcc donerà alle comunità di Monterenzio e Monghidoro. La prima è stata acquistata dal Comitato Giovani Soci Bcc Felsinea e andrà al Comune di Monghidoro per essere posizionata nella piazza all’interno del Chiostro della Cisterna. Le altre cinque saranno invece donate alla Pubblica Assistenza Monterenzio e alle parrocchie dei paesi di Pizzano, Bisano, San Benedetto del Querceto e Monterenzio. Su tutte le panchine rosse è stata posizionata una targa con i numeri di emergenza a cui le donne possono rivolgersi per segnalare violenze o abusi e chiedere aiuto. Vicino alla panchina nel Chiostro di Monghidoro sarà inoltre installata una cassetta postale dove lasciare, anche in forma anonima, messaggi o richieste. "I dati divulgati recentemente dalla Città Metropolitana sull’andamento della violenza contro le donne nel nostro territorio indicano numeri che fanno riflettere. Ecco allora l’importanza di diventare parte attiva nel contrasto al fenomeno con gesti concreti come quello compiuto dai nostri Comitati Soci. Le panchine rosse non sono solo un simbolo di vicinanza alle donne vittime di violenza, ma diventano anche un mezzo per chiedere aiuto" ha dichiarato Andrea Alpi, direttore generale della banca. Dopo la presentazione delle panchine rosse di BCC Felsinea, l’evento – organizzato dal Gruppo Giovani Valle Idice – è proseguito con la proiezione del corto ’Perla Madre’, cortometraggio a cui è seguita la testimonianza di Valentina Ferri, operatrice volontaria in un Centro Antiviolenza di Bologna, e l’intervento della sezione bolognese dell’associazione UDI, Unione Donne in Italia.

z. p.