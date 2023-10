Sei serate sui segreti degli oli e vini locali

È in programma oggi a Monzuno il primo di sei appuntamenti dedicati ai vini e agli oli dell’Emilia-Romagna organizzati da Antonietta Mazzeo, sommelier AIS, tecnico ed esperto degli oli d’oliva vergini ed extravergini. L’intento è quello di avvicinare il pubblico ai prodotti di qualità della regione, imparando a conoscere i segreti dell’olio e il suo impiego in cucina, ma anche le caratteristiche dei vini e i corretti abbinamenti. Al primo incontro-degustazione dedicato agli oli, seguiranno tre appuntamenti, sempre il giovedi, dove protagonista sarà il vino: il 19 ottobre i vini frizzanti, il 26 i bianchi, mentre il 9 novembre sarà la volta dei rossi. A questi primi incontri seguirà una visita guidata in una cantina della provincia (18 novembre) e infine, aspettando l’arrivo delle festività natalizie, ci si approccerà agli spumanti (30 novembre). "In questi anni abbiamo assistito a una grande riscoperta della nostre eccellenze – spiega l’assessore alla cultura Ermanno Pavesi –. A Monzuno hanno aperto tre caseifici, giovani agricoltori stanno impiantando nuove produzioni e questo, legato al turismo lento, può aiutare nella ripresa economica dell’Appennino e invogliare le persone ad aprire attività e stabilirsi in collina". Gli incontri si svolgeranno alla Sala Ivo Teglia a Monzuno.

Per informazioni e iscrizioni: Antonietta Mazzeo 320.3460557 - antoniettamazzeo@virgilio.it.