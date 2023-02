Sei sindaci a Roma per ’vedere’ la bretella

Mercoledì pomeriggio sei sindaci della montagna saranno ricevuti dal vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami. Tema dell’incontro la realizzazione della bretella Reno-Setta, un collegamento di cui si parla da circa 30 anni e che consentirebbe a chi si trova nell’Alta Valle del Reno si raggiungere in tempi rapidi il casello autostradale di Rioveggio. Come è noto i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno aggiornato uno studio svolto nel 2008 e grazie alla nuova tecnologia il costo per costruire una strada a doppio senso di marcia lunga 7.1 chilometri che parte dalla Carbona, una frazione di Vergato, e arriva a Pian di Setta, paese nel comune di Grizzana Morandi sulla strada provinciale 325, è di circa 600 milioni euro.

Alla necessità di accorciare i tempi di percorrenza del tragitto tra Bologna e la valle del Corno alle Scale la regione Emilia Romagna ha individuato un’altra soluzione, che prevede un ammodernamento della strada statale Porrettana. Il costo è simile a quello della bretella, il progetto è già stato presentato a tutti i sindaci interessati e punta alla realizzazione di una serie di varianti, scavando anche delle gallerie, per bypassare i tratti che ad oggi spesso problematici dal punto di vista del traffico. Ad esempio verrebbe creato un nuovo ponte che consentirebbe di superare la strettoia in località La Rupe situata a pochi metri di distanza dalla rotonda di Sasso Marconi. Il vantaggio di questa opera è che il collegamento veloce riguarderebbe anche chi abita nel tratto tra Pioppe di Salvaro e Lama di Reno, ma resta la perplessità più grande legata a quali saranno i percorsi alternativi durante la sua realizzazione, perché ad oggi non ve ne sono. Problema che non si presenterebbe se venisse scelta la soluzione della bretella. I sei sindaci che hanno chiesto l’incontro sono Marco Aldrovandi (Castel di Casio), Giuseppe Argentieri (Vergato), Barbara Panzacchi (Monghidoro), Bruno Pasquini (Monzuno), Giuseppe Pucci (Gaggio Montano) e Alessandro Santoni (San Benedetto Val di Sambro) e la loro iniziativa di voler conoscere l’elaborato sul collegamento Reno-Setta porta con sé anche una richiesta importante, quella che non si crei un’altra contrapposizione tra Regione e governo, ma che si scelga la soluzione migliore per gli abitanti della valle.

Sono trascorsi trent’anni in cui si è discusso ma si è fatto poco o niente e ora non ne possono passare altri 30 prima di prendere una decisione. Diversi complessi industriali, passati nelle mani delle multinazionali, hanno lasciato la zona proprio per la mancanza di infrastrutture ed ora il rilancio delle Terme di Porretta e del Corno alle Scale richiede che vi sia un collegamento con la città. Nel frattempo martedì 7 marzo in Regione i sindaci avranno un altro incontro con la società Autostrade per l’Italia per il restyling del casello di Rioveggio.

Massimo Selleri