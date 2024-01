Sei spettacoli dedicati alle donne

Sono aperte da oggi al 18 gennaio le sottoscrizioni degli abbonamenti al cartellone teatrale del comunale che sotto il titolo ‘Ridere è una cosa seria’ riunisce sei appuntamenti. Una rassegna che fa parte della stagione di prosa espressa dal sottotitolo: ‘Magoni di prima classe’. Tutti spettacoli brillanti che rendono omaggio al teatro e alle sue origini, che esplorano con ironia e delicatezza l’animo umano di fronte all’amore, al dolore e alla morte; opere ricche di fascino e sentimento, che portano in scena figure femminili appassionate come Anna Karenina, la Nina di Cechov e l’Emma portata in scena da Rita Pelusio. Per finire uno spettacolo che mette alla berlina i peccati della società contemporanea dando voce alle nuove generazioni.