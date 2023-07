Seicento rintocchi di campana per ricordare i migranti morti nei mari, l'iniziativa di Bergonzoni e Comune di Bologna

Non è una ricorrenza, non ci sarà un palco, non sono previsti relatori e la cittadinanza non è invitata ma solo, chiarisce Alessandro Bergonzoni, invocata. Giovedì alle 18,30 seicento rintocchi di campana a morto dal Campanazzo della Torre dell’Arengo in piazza Maggiore ricorderanno i migranti morti il 15 giugno nelle acque di Cutro e simbolicamente tutte le stragi nei mari. "Un urlo – spiega la delegata comunale alla cultura Elena Di Gioia – civile, politico e artistico rispetto al silenzio sceso colpevolmente su quello che succede nei mari. Saranno campane di democrazia". È stato Bergonzoni, che da sempre rivolge lo sguardo dentro le crepe della fragilità, a offrire al Comune l’idea perché, racconta, "all’artista spetta lavorare sul degenere umano".

‘Seicento colpe di campana’ è il titolo di questa iniziativa (a cui offrirà il proprio apporto pratico l’Unione campanari bolognesi) che artista e Comune si augurano possa essere adottata anche in altre città. La scelta della Torre dell’Arengo non è casuale: questa è la campana che dal 1350 chiama a raccolta i bolognesi in caso di guerra ed è la campana che ha risuonato il 25 luglio 1943 per sancire la caduta del fascismo e il 21 aprile 1945 per festeggiare la liberazione. Dunque, seicento rintocchi (tanti quanti si immagina siano stati i migranti morti a Cutro) inesorabili e drammatici per "non lasciare in fondo a quel Mar di Nessuno gli ennesimi annegati" e per sentire il suono del silenzio che quella tragedia ha provocato. "Ho pensato – dice l’artista – di orchestrare un’azione per silenzi e suoni di campane che raggiungeranno chiunque vorrà e non cercherà di nascondersi". Bergonzoni gioca con le parole (usa l’avverbio ‘affondamentale’, chiama le Nazioni Unite ‘Allucinazioni Unite’, definisce la nostra ‘una società per azioni malvagie’) in quanto – sostiene – sono le parole che chiedono di intervenire. C’è un grande dolore che passa dai morti in mare all’alluvione romagnola (ancora una tragedia d’acqua) dai lager in Libia alla caccia al nero in Tunisia e su questo non bisogna tacere. L’attore accusa l’Europa di averci lasciati soli e la politica di ‘conflitto di disinteresse’ ma cita ripetutamente il Papa e il cardinale Zuppi. Come dire: il tema è anche e soprattutto spirituale.

c. cum.