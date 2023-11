Seimila grida di rabbia: "Mai più un’altra Giulia"

Una piazza gremita per la manifestazione di ’Non una di meno’. Oltre seimila persone hanno partecipato alla protesta femminista voluta dal movimento in nome di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza. Il corteo, partito da piazza VIII Agosto, si è fermato davanti alla stazione attraversando le principali vie della città, per tornare infine al punto di partenza. Il serpentone femminista si è mosso al grido: "Contro la violenza patriarcale e di genere".

Dopo la morte della studentessa di Vigonovo, uccisa e poi abbandonata in un canalone dall’ex fidanzato Filippo Turetta a soli 22 anni, sono state tantissime le manifestazioni organizzate nelle città italiane per denunciare il dramma dei femminicidi. Due gli striscioni in testa al corteo: "Bologna è transfemminista" e "Se domani non torno, se domani sono io, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima". La poesia dell’artista e attivista peruviana Cristina Torre Cáceres è diventata negli ultimi giorni il manifesto della lotta alla violenza sulle donne. "Sono decenni – dice una delle partecipanti – che ci siamo sollevate. Vi vogliamo ogni volta che la nostra libertà viene meno, che le donne vengono ammazzate perché decidono di avere una vita senza gli uomini". Il corteo, presidiato dalle forze dell’ordine, prima di fare ritorno in piazza VIII Agosto ha attraversato via dei Mille e i viali, causando disagi al traffico. "Abbiamo sperato fino all’ultimo in una buona notizia – afferma una ragazza nella folla –, ma sapevamo già che Giulia non sarebbe tornata a casa. Se noi siamo vive è solo perché siamo state più fortunate". I manifestanti sono scesi in piazza con sonagli, fischietti e altri strumenti rumorosi per "gridare la nostra rabbia contro la violenza patriarcale che ogni giorno ci opprime e uccide. Ci vogliono zitte, ma non faremo un minuto di silenzio". Le chiavi alzate al cielo sono il simbolo della protesta, perché "nemmeno le case sono ormai sicure per le donne". Nel corso della manifestazione è stata poi ripresa più volte la frase di Elena Cecchettin, sorella di Giulia: "Lo stupratore non è malato, è figlio sano del patriarcato". Non solo, su tanti striscioni è apparsa la scritta: "Il femminicidio è un omicidio di Stato".