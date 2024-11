Selene Ticchi torna in aula, è ripartito il processo per ‘Auschwitzland’

Bologna, 14 novembre 2024 – La vicenda di ‘Auschwitzland’ non è ancora finita. Selene Ticchi è tornata in aula, a Forlì, per l’ormai annosa vicenda: il 28 ottobre 2018, l’ex esponente di Forza nuova, ora in Rete dei patrioti, durante la visita a Predappio in occasione dell’anniversario della marcia su Roma sfoggiò la famigerata maglietta con l’infelice scritta.

Nel settembre del 2023, la Corte di Cassazione annullò senza rinvio la sentenza di primo grado – in cui Ticchi era stata assolta perché il giudice ritenne che il fatto non costituisse reato e la Procura fece poi ricorso per saltum, saltando cioè l’appello per presentarsi direttamente di fronte alla Suprema Corte – spiegando che c’era un errore nella contestazione del reato: non già incitazione alla discriminazione tramite ostentazione di simboli particolari, in violazione dunque dell’articolo 2 della legge Mancino, bensì un incitamento fondato sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah, come da ultimo comma dell’articolo 604 bis del codice penale.

La palla tornò dunque alla Procura di Forlì (competente per territorio) e alla pm Laura Brunelli. La quale, nei mesi scorsi, ha aperto un nuovo fascicolo per quel reato e poi presentato richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di Ticchi. Cui lei ha fatto opposizione.

Si arriva così direttamente in dibattimento. Questa volta, per giunta, con giudici riuniti in composizione collegiale, mentre nel processo ’originale’ l’imputata era stata giudicata dal tribunale monocratico.

Il decreto penale contestava soltanto l’ultimo comma dell’articolo 604 bis, mentre alla prima udienza è stato aggiunto un ulteriore capo, il primo: dunque, “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico che istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, oltre a “l’incitamento, con concreto pericolo di diffusione, fondato sulla negazione, la minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah”.

Su questa contestazione e su altri punti, la difesa di Ticchi, rappresentata da suo marito, l’avvocato Daniele D’Urso, ha presentato diverse questioni preliminari. Ieri però i giudici le hanno rigettate tutte: ora, la difesa valuterà le prossime mosse. Il processo è stato infine rinviato a febbraio, quando verranno sentiti i primi testimoni indicati dalla Procura.

Anche in questo processo ’bis’, si è costituita parte civile l’Anpi insieme con il figlio di un sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, Schulim Vogelmann. Entrambe le posizioni sono rappresentate dall’avvocato del foto di Roma Emilio Ricci.