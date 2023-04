Selezione di idee innovative Start Up a Villa Garagnani

Incontro di selezione aperta al pubblico domani alle 14 a Villa Edvige Garagnani dove le undici idee di impresa in concorso presenteranno i loro progetti alla commissione di selezione che assegnerà i quattro posti a servizio delle startup. Le vincenti potranno usufruire di tutti gli spazi e i servizi offerti da Co-Start, tra cui "pacchetti formativi dedicati, attrezzature e possibilità concrete di trasformare la propria idea in un’attività economica di successo, come accaduto di recente ad alcune realtà uscite da questo percorso", si legge nel comunicato del Comune, dove si precisa che saranno privilegiati progetti operanti in una delle sei missioni previste dal Pnrr: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; poi rivoluzione verde e transizione ecologica; mobilità sostenibile, istruzione e ricerca; coesione e salute.