Selfie sui binari dell’alta velocità Polizia sulle tracce di 3 dodicenni

Una ’bravata’ che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Tre ragazzini, sui 12 anni, sono stati segnalati da un passante lo scorso 8 marzo a Bologna, al bivio Santa Viola, mentre si stavano scattando alcuni selfie in mezzo ai binari. L’episodio è successo poco dopo le 13, nei pressi di via del Triumvirato, dove corrono le linee AV per Milano, Porrettana e Verona, prima di dividersi. La Polfer ha subito interrotto la circolazione, ha monitorato i minorenni in diretta dalle telecamere e ha inviato sul posto le pattuglie: i tre, però, si sono immediatamente divisi e dati alla fuga.

"Siamo al lavoro – le parole della dirigente della Polizia ferroviaria dell’Emilia-Romagna, Annarita Santantonio – per identificare i tre autori di questa bravata. Sempre più giovani si rendono protagonisti di episodio come questo, non curanti dell’enorme pericolo che corrono".

Sulla tragedia sfiorata, dopo il caso in Valtellina in cui due giovani di 15 e 17 anni sono morti dopo essere stati travolti tra un treno, è intervenuto anche il Siulp: "Non ci arrenderemo – dice il segretario Amedeo Landino – finché non troveremo quei tre ragazzi per raccontare loro il gravissimo rischio che hanno corso. Andremo nelle scuole della zona, nei parchi vicini, facendo comprendere che ci siamo".

A questo proposito, è attiva una campagna educativa nelle scuole, dove sia il Siulp che la Polfer, hanno avviato un percorso di sensibilizzazione. "Coi progetti ’Train to be cool’ e ’Incroci’ (quest’ultimo partirà tra poche settimane, ndr) – prosegue la dirigente Santantonio – cerchiamo di aiutare i ragazzi a comprendere che enorme rischio stiano correndo. Questo perché ci rendiamo conto, sempre più spesso, che i giovani non abbiano la benché minima percezione del pericolo. Negli incontri, a cui partecipano anche gli psicologi, facciamo dei questionari e devo dire che la risposta dei ragazzi è molto buona".

Stesso obiettivo anche per il Siulp. "Quanto accaduto – dice Landino – ci preoccupa e non poco. Vogliamo lanciare un appello sui pericoli legati alla circolazione dei treni, per far comprendere a chiunque, ma soprattutto ai più giovani, che la vita vale più di un selfie. Dobbiamo spiegarlo nelle scuole, raccontarlo in famiglia, condividerlo con i compagni di classe, tra amici, fratelli e sorelle, a chiunque abbia a cuore le future generazioni".

Chiara Caravelli