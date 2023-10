Selli, cacciatore di labirinti: "Simboli universali"

Bologna, 27 ottobre 2023 – Per chi non lo sapesse, in città abbiamo un cacciatore di labirinti. Potremmo chiamare così Ettore Selli, classe ’89, ingegnere ambientale che, dopo avere indagato questi luoghi-simbolo in giro per il mondo in un primo libro, ha pubblicato un secondo volume sul nostro Paese, Labirinti italiani. Arte, storia, paesaggio e architettura nei misteriosi dedali della Penisola (Pendragon).

E la presentazione di questo testo che è un po’ racconto storico e un po’ guida – regione per regione, con un ricco corredo di foto – tocca per la prima volta Bologna domani, alle 17.30 nella Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio. Assieme a Selli – nipote del geologo Raimondo Selli (a cui è intestato l’Istituto di Geologia e paleontologia) – intervengono Maria Luisa Boriani, agronoma e paesaggista; lo scrittore Beniamino Sidoti, esperto di giochi, e l’assessora Roberta Li Calzi.

Ettore, come mai questa fascinazione per i labirinti?

"Le passioni sono innate, poi le scopri unendo i tasselli".

Quali sono i suoi?

"Gli studi classici al Minghetti, la mitologia. La geologia è nel sangue di famiglia e poi ho fatto scoutismo, il che significa vita all’aria aperta: tutto è confluito nel mondo dei labirinti in cui appago la mia curiosità".

Ce lo spiega questo mondo?

"Nel volume c’è un richiamo alla Storia Infinita. È un mondo vasto e in evoluzione, parte integrante della nostra cultura: è il più antico simbolo fra quelli laici e religiosi utilizzato in tutti i continenti".

Come ha condotto la ricerca?

"L’Italia è il terzo paese al mondo, dopo Francia e Inghilterra, per il patrimonio di labirinti. Nel libro c’è una parte storica sull’evoluzione dell’architettura: ho censito anche labirinti scoperti in biblioteche e archivi. Racconto non solo quello che si può vedere, ho intervistato anche chi li creati o li mantiene. Un aneddoto: per riuscire a fotografare con un drone un labirinto privato in provincia di Belluno ho dovuto portare una lettera a mano a un conte".

Qualche scoperta curiosa?

"In provincia di Como ne ho trovato uno in una mappa segreta di un archivio privato. In Sicilia c’è un labirinto di rosmarino unico al mondo, in Calabria se ne trova uno a forma di piede. Ci sono tante tipologie: con riferimenti massonici, come quello del Castello di Donnafugata, che riguarda la conoscenza, o altri legati alla memoria come uno di Tarquinia, in ricordo della Shoah: i labirinti non sono solo luoghi di divertimento, ma anche di riflessione".

Perché?

"Il labirinto ti cambia dentro, c’è una metamorfosi. È una prova iniziatica, ti metti in gioco. Oggi è usato pure come vettore psicologico di autoguarigione: ha una valenza riabilitativa, anche in alcuni ospedali".

E tornando indietro?

"Esisteva idea di labirinto come smarrimento, nell’antichità era legato anche all’oltretomba. A Cnosso viene usato il simbolo dei sette anelli concentrici: la cultura greca permea quella etrusca, poi romana, e il cristianesimo fa suoi simbolismi pagani precedenti, fino al Medioevo in cui abbiamo l’idea del pellegrinaggio interiore. Dal ’500, invece, il labirinto diventa simbolo per eccellenza del giardino all’italiana, ad appanaggio della nobiltà, fino ai giorni nostri, in cui è un fenomeno pop molto attuale e diversificato nell’utilizzo, fra parchi, musei, biblioteche. Non è un mondo statico, ma in continuo divenire: è un simbolo creato dall’uomo per l’uomo, è lo specchio della nostra anima".

Nel libro non ci sono labirinti a Bologna, ma in provincia.

"Quello di Varignana a Castel San Pietro è elemento di eccellenza, con illuminazione notturna solo se viene percorsa la strada giusta. Poi c’è quello storico a Imola, a Palazzo Pasolini dall’Onda della Tenuta Montericco. Esiste poi il Crop Circles di Medicina, uno di quei labirinti esperienziali nelle piantagioni di mais, che diventa poi teatro d’estate: ogni anno si rinnova il disegno. Poi, sì, mi piacerebbe che Bologna avesse un suo labirinto in un parco pubblico".

Lei li progetta pure.

"È come giocare a scacchi. A proposito, nel libro ci sono tre labirinti segreti, che si possono scoprire risolvendo indovinelli. Uno è in Romagna".

