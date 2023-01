"Semaforo sulla provinciale a Maccaretolo"

Risale a qualche mattinata fa l’investimento, per fortuna senza gravi conseguenze, di una ragazza 18enne che a Maccaretolo, in frazione di San Pietro in Casale, stava attraversando la strada Sp 4 Galliera, per andare a prendere l’autobus quando un’auto l’ha presa in pieno. L’accadimento, sulla cui dinamica procede la polizia locale, ha creato malumori nella minoranza consiliare della zona. I consiglieri del Comune di San Pietro in Casale Mattia Polazzi (Lega), anche Capogruppo in Città Metropolitana e Diego Mazzanti (FdI), anche Consigliere dell’Unione Reno-Galliera hanno, infatti, presentato una mozione che impegnava il sindaco a presentare formale richiesta alla Città Metropolitana e alla Prefettura per l’installazione di un autovelox prima dell’ingresso nell’abitato di Maccaretolo sulla Sp 4 Galliera.

"Gli abitanti delle frazioni non possono essere considerati abitanti di serie B, servono azioni rapide ed efficaci per garantirne la sicurezza", avevano dichiarato. Ora a parlare della situazione è il primo cittadino di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli (nella foto): "Abbiamo appreso con grande dispiacere di quanto accaduto a Maccaretolo. Mi rincresce molto, però, leggere sempre più spesso, anche sui social, che l’amministrazione non è a conoscenza delle criticità del territorio e che dovrebbe scapparci il morto. Chiaramente siamo a conoscenza delle situazioni che coinvolgono San Pietro in Casale e sopratutto le frazioni. Non ci sono abitanti di serie B, un’altra frase che mi spiace sentire". Il sindaco Pezzoli, poi, aggiunge: "Troppo spesso si semplificano situazioni. Per Maccaretolo abbiamo già pensato da tempo a una soluzione che doveva essere realizzata lo scorso anno, un attraversamento semaforico che consentirebbe allo stesso tempo di facilitare il passaggio pedonale e ridurre anche la velocità di coloro che troppo spesso non rispettano i limiti. L’opera è già in fase progettuale e attendiamo soltanto l’ok regionale per avviare i lavori, che secondo il nostro cronoprogramma dovrebbero partire tra marzo e aprile. Approfitto per esprimere solidarietà alla famiglia della ragazza investita e augurarle una pronta guarigione".

"Infine – conclude Pezzoli – mi preme sottolineare che la sicurezza in ambito mobilità è un tema a cui teniamo molto, come testimonia il limite dei 30 chilometri orari che verrà istituito nella nuova via Galliera sud e le nuove piste ciclabili presenti su territorio e frazioni, comprese le bike lane".

Zoe Pederzini