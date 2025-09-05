Semestre aperto Medicina, Molari: "300 studenti in presenza. Gli altri online"

Bologna, 5 settembre 2025 – Da lunedì inizia a Bologna il semestre aperto di Medicina, che si svolgerà nell’Aula Magna di Medicina, al padiglione 5 del Sant’Orsola, e – come ha spiegato ieri il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari a margine di una conferenza stampa – sarà in modalità mista, tra online e presenza: "È possibile prenotarsi per partecipare in presenza fino a un massimo di 300 posti, mentre gli altri studenti (sono 3.356 gli iscritti al semestre aperto) potranno seguire online. Dal punto di vista didattico non cambia nulla, anche se sono sempre stato convinto che l’università debba essere in presenza: purtroppo, con questi numeri, con i corsi che iniziano in queste settimane in tutto l’Ateneo e con i lavori in corso su molte sedi, non è stato possibile, in così poco tempo, predisporre una riorganizzazione che consentisse a tutti di essere in aula. Abbiamo fatto oggi (ieri per chi legge; ndr) il ’welcome day’ – prosegue Molari – e ringrazio anche qui tutto il nostro staff, dai docenti ai direttori di dipartimento, e tutta la parte amministrativa, perché è stato un grande lavoro di organizzazione di una novità".

E sulle prospettive della riforma aggiunge: "Bisogna vedere come andrà, è inutile fare previsioni adesso. È una nuova modalità che il nostro Parlamento ha voluto e noi abbiamo fatto di tutto per applicarla nella maniera migliore possibile, senza rinunciare a una didattica di qualità. Parallelamente abbiamo aumentato in questi anni anche i numeri di accesso a Medicina: tre anni fa avevamo 400 posti, adesso ne abbiamo 800. Questo fa parte di un percorso di crescita e di allargamento di Medicina".

Infine, rispetto al ricorso al tar preannunciato da un gruppo di docenti dell’Università, che contestano la riforma definendola incostituzionale, il rettore è lapidario: "Io credo che in questo momento siano state scritte tante cose, ma ritengo sia più importante dare voce ai nostri studenti che frequenteranno i corsi di Medicina. Ognuno può pensarla come vuole, però questa non è la posizione del nostro Ateneo".