Semestre aperto di Medicina all’Unibo: come funziona per lezioni ed esami

Bologna, 1 settembre 2025 - Sotto le Due Torri bisognerà attendere l'8 settembre per l’avvio del cosiddetto semestre aperto, cioè il nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria che, a differenza del passato, non prevede più il tradizionale test d’ingresso.

"L’Alma Mater comincerà le lezioni una settimana più tardi rispetto ad altri atenei italiani - conferma Gianandrea Pasquinelli, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna – contando circa 3.475 iscritti totali. Di questi, 2.098 per l’Università di Medicina a Bologna, 542 per Veterinaria, 448 per Medicina con sede a Forlì, 187 per Odontoiatria e 173 per Medicina con sede a Ravenna”.

A Bologna, le lezioni di chimica e propedeutica biochimica, biologia e fisica inizieranno l’8 settembre e termineranno il 3 ottobre, sia in presenza che in modalità da remoto. Per quanto riguarda la prima opzione, “sarà messa a disposizione un’aula del padiglione 5 del Sant’Orsola, che conta trecento posti. Le iscrizioni sono partite il 26 agosto e ogni studente potrà prenotare fino a tre giornate di lezione in presenza, per garantire così a tutti la possibilità di partecipare. In questo momento, seppur i numeri non siano ancora definitivi, non abbiamo ancora saturato le giornate previste”.

In seguito, fino al 31 ottobre, saranno previsti poi dei ricevimenti in modalità remoto “dove i docenti saranno a disposizione degli studenti per rispondere a una serie di quesiti e approfondimenti sugli argomenti trattati a lezione - continua Pasquinelli – per offrire così un ulteriore supporto all’apprendimento”.

L’Ateneo “si è preparato con grande attenzione – prosegue – organizzandosi al meglio per fronteggiare alcune sfide. La modalità mista, infatti, è una scelta pensata per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle lezioni, considerando anche la difficoltà di trovare un alloggio in città in tempi brevi”.

Gli esami finali, che determineranno l’accesso al secondo semestre, si svolgeranno in contemporanea in tutto il Paese. Il primo appello è previsto il 20 novembre, mentre il secondo il 10 dicembre.

“Per quanto riguarda il nostro Ateneo saranno svolti in un padiglione della Fiera. Gli esami delle tre discipline si svolgeranno in modo sequenziale, con un intervallo di circa un quarto d’ora tra una prova e un’altra. Ci saranno 31 domande per ogni disciplina, di cui 15 a risposta multipla e altre 16 aperte a completamento. Dopo di che sarà stilata una graduatoria nazionale” che quest’anno mette a disposizione 24mila posti disponibili (+14% rispetto al 2024).