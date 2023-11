‘Semi di futuro’, così Cefa aiuta 200mila donne in Etiopia Il progetto "Semi di Futuro" ha portato benefici a 200mila persone in 50 villaggi in Etiopia, rafforzando il ruolo delle donne in ambito agricolo, economico e sociale. Oggi alle 18.30 in Salaborsa, Antonio Pascale e una tavola rotonda racconteranno l'esperienza.