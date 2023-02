Si intitola Le sfide dell’Europa e dell’Italia per i semiconduttori di prossima generazione il convegno che si terrà oggi alle 16.30 nella sede di Confindustria Emilia Area Centro (via San Domenico 4). Quello trattato è un tema fondamentale per le industrie e per l’indotto della nostra regione, affrontato da vari ospiti. Dopo i saluti di Nicola Montanari e Francesco Ubertini, seguiranno gli interventi di Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, uno dei maggiori esperti italiani nell’ambito delle materie prime; Enrico Sangiorgi ordinario di Elettronica all’Università di Bologna e presidente del tavolo strategico sui semiconduttori istituito dalla Presidenza del Consiglio del governo Draghi nel 2022; Lorenzo Marconi,

ordinario di Controlli Automatici presso all’Unibo.