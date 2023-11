Semina comunitaria, c’è il primo raccolto

Grazie al patto di collaborazione tra il Comune di Zola Predosa e le Associazioni Zeula, Borghi di Via Gesso, WWF Bologna, che ha consentito dallo scorso anno la lavorazione e la semina di grani antichi a scopo sociale e didattico dell’area rurale del Parco Giardino Campagna, sabato, dalle 9,30 si celebra il primo raccolto, il suo prodotto e la nuova semina comunitaria per il prossimo raccolto. L’iniziativa è pensata per il coinvolgimento di bambini e famiglie. La consegna della farina ricavata dalla prima mietitura verrà donata alla Caritas.

Saranno presenti: il sindaco Davide Dall’Omo,

Don Gino Strazzari, Abate Parrocchia SS. Nicolò e Agata. Inter venti di: Claudia Capuzzi, Stefano Ramazza, Mara Mazzoli, Michele Vignodelli, Elisa Vicinelli, Ivano Berti, Cesare Corazza, Romano Adani. A seguire la semina comunitaria del grano aperta a tutti i cittadini.

Alle 10 il laboratorio per la costruzione di spaventapasseri a cura di RiCreaMente.