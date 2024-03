Seminario su certificazione di genere

Il Comune, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione, in collaborazione con la Città metropolitana nella cornice del Piano per l’Uguaglianza, presenta un percorso gratuito, composto da due incontri di 4 ore ciascuno, volto a sensibilizzare e preparare le imprese del territorio metropolitano alla Certificazione di Parità. Nei seminari si presenteranno alle imprese vantaggi e benefici della Certificazione di parità (UNI PdR 125:2022) per le aziende private. Parallelamente, nell’ambito del progetto si intende dare vita a una rete di sostegno composta da chi rappresenta i Comuni, per sviluppare una rete virtuosa tra pubblico/privato a favore della diffusione della Certificazione di parità. L’introduzione al percorso prevede due incontri nel mese di marzo, della durata di un’ora e mezza ciascuno, che si terranno in presenza a Palazzo Malvezzi (via Zamboni, 13 Bologna) e ai quali sarà possibile partecipare anche online. Il primo appuntamento, in programma il 21 marzo, dalle 9 alle 10.30, è rivolto alle imprese, e prevede una presentazione del percorso seminariale che verrà organizzato nelle prossime settimane. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo https://forms.gle/4fZXjGDPyimbYcY97.