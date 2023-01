Seminiamo intraprendenza fra i giovani

Valerio Veronesi*

Non è un momento facile, ma non dobbiamo farci oscurare come dietro un velo – riprendendo le parole del cardinal Zuppi. L’imprenditore non è rinunciatario a priori. Sono anni di grandi sfide e cambiamenti, li stiamo affrontando. Un segnale? Il 40% delle ricerche di personale sono rivolte a giovani con meno di 30 anni. È come se noi imprenditori stessimo dicendo alle nuove generazioni: venite qui, c’è da costruire. Lo possiamo fare solo insieme. Mescolando età, esperienze e affidandovi responsabilità. Qui, a Bologna, a cui due ragazzi stranieri sono rimasti così legati da ritenere che valesse la pena affondare ancora le radici della John Hopkins donando 100 milioni.