Seminiamo intraprendenza fra i giovani

Valerio

Veronesi*

Son sicuro che avessero viaggiato in tutto il mondo, visto mille altre città: ma non erano come Bologna. Qui, dove,

con Leonardo, il nuovo rinascimento parte da uno

dei quartieri più popolari. Qui, dove nascono più brevetti europei che nel resto di Italia in rapporto al numero di imprese attive. Qui, dove l’Onu sogna una sede della sua università. Sono tutti semi piantati a Bologna, non altrove. Frutti di un lavoro incessante che sorpassa la fatica, gli ostacoli continui, con il progetto. L’industria,

i servizi, l’agricoltura stanno cambiando ad una velocità impressionante: se i giovani vogliono vedere e capire l’innovazione che sta cambiando il mondo, lo possono fare solo in azienda. Non devono sentire solo paura, ma anche la trasmissione del coraggio quando le cose sono difficili. Abbiamo bisogno di giovani per uscire dagli schemi e creare circolazione di talenti. Smettiamola di accettare un contesto sociale che dà per scontato che i giovani possano rimanere dipendenti dalla famiglie di origine fino ai 30 anni, altrimenti consolidiamo in loro la convinzione che l’unica vera scelta sia andare all’estero. Certo, per stimolarli a restare bisogna affrontare sfide impegnative: dalle politiche abitative ai collegamenti urbani, passando per i servizi all’infanzia. E le incognite non mancano: inflazione, costi delle materie prime, il Covid. Ma ora dobbiamo agire su quello che è in nostro potere. Tutti gli indicatori migliorano in un territorio in cui i giovani sono incoraggiati a farsi strada contando sulle proprie capacità e ad essere intraprendenti. Bologna

è il posto giusto per farlo

e la richiesta delle imprese lo dimostra. Andiamo loro incontro. E seminiamo intraprendenza.

*Presidente della Camera

di commercio di Bologna