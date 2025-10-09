"Sempre disponibili al confronto sulle provinciali"

Dure le parole pronunciate dal sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, a seguito di una riunione con le associazioni di categoria del territorio, nei confronti di Città Metropolitana: "La viabilità nel nostro territorio è un inferno, scriviamo e non rispondono e quando convocano alcune riunioni ci propongono soluzioni inadatte. Ora basta, pretendiamo risposte serie e interventi".

A stretto giro è arrivata la replica della Città Metropolitana, ente titolare delle strade provinciali che attraversano il territorio di Molinella e i comuni limitrofi. A parlare è Davide Dall’Omo (nella foto), sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: "Comprendiamo la situazione complessa della viabilità sulle quattro strade provinciali che collegano Molinella a Bologna. Come ho detto anche nell’incontro con il sindaco Bernardi, ribadisco la mia personale disponibilità a continuare il confronto con il Comune e le parti in causa, per approfondire tutte le questioni in capo alla Città metropolitana. La soluzione della SP 5 è utile per tutti i mezzi al di sotto delle 26 tonnellate. I mezzi più pesanti dovranno utilizzare la viabilità alternativa, come ad esempio le SP 7 o 25 di Ferrara, che non hanno limitazioni. Le altre strade provinciali limitrofe, SP 49 verso Ferrara e SP 29 verso Imola, hanno un limite di 33 tonnellate".

"Per quanto riguarda la SP 5 – aggiunge Dall’Omo –, per rendere i due ponti citati percorribili senza limitazioni andrebbero fatti dei lavori che comporterebbero la chiusura al transito, cosa non fattibile almeno fino a quando non sarà ultimato il nuovo ponte della Motta, attualmente in progettazione".

z. p.