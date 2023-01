"Sempre più soli e insicuri"

Gli adolescenti bolognesi, come i loro coetanei che vivono in regione, sono interessati alle sorti dell’ambiente, ma anche alla violenza di genere, alla salute mentale e al consumo di stupefacenti e vorrebbero che la scuola affrontasse maggiormente questi temi. Ma, allo stesso tempo, si sentono sempre più soli, insicuri e soffrono di attacchi di ansia. E’ quanto emerge dalla ricerca che la Regione, periodicamente, effettua sui suoi cittadini in età adolescenziale. E se emergono molte problematiche che interessano i giovani, allo stesso tempo lo studio evidenzia "un disagio generale un mondo esterno che incute timore". L’aspetto dell’ansia ha un rilievo particolarmente preoccupante in quanto può portare al ritiro sociale e, di conseguenza, a una povertà educativa e relazionale con aspetti estremamente paralizzanti non solo per il giovane ma per la stessa società. Insicurezza, stress e ansia sono spesso accompagnati da un altro fenomeno in aumento: i disturbi alimentari. Sempre sul territorio regionale sono oltre duemila i pazienti in cura per questo grave disagio. Anche in questo caso i medici sono costretti a vedere un abbassamento dell’età in cui si manifesta il disturbo: spesso l’esordio avviene in età pediatrica.