Il senatore Casini è carico: “Il Bologna è competitivo, ci darà belle soddisfazioni”

Bologna, 23 agosto 2025 – “Stasera ci presentiamo a Roma con la coccarda tricolore sul petto: dopo cinquant’anni è un orgoglio e una gioia immensa. Sarò in prima fila ed è una grande emozione ripensare a quella notte, solo pochi mesi fa, all’Olimpico. La soddisfazione è stata talmente grande che stasera, capiti quel che capiti». La fede rossoblù, il senatore Pier Ferdinando Casini, non l’ha mai nascosta. E alla vigilia di una stagione che si annuncia carica di aspettative, le sue parole riflettono entusiasmo, emozioni e fiducia nel futuro del Bologna.

Senatore Casini, stasera inizia una nuova stagione: che aspettative ha?

«Affronteremo quattro competizioni (Campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa italiana, ndr), e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni. Io credo che ci riusciremo: la società è seria, la campagna acquisti è stata positiva, era inevitabile dover rinunciare a qualche big, ma il gruppo resta competitivo. Bologna è una piazza che ha saputo rilanciare tanti giocatori, e credo che anche Immobile e Bernardeschi possano darci grandi gioie».

È soddisfatto del mercato?

«Sì, direi che è stato un mercato molto positivo. L’ultimo acquisto, Jonathan Rowe, è un colpo interessante. L’unica mia preoccupazione riguarda la difesa: bisogna capire se i nuovi arrivi sapranno adattarsi al campionato italiano. Però, ad esempio, Zortea è un innesto importante. A centrocampo forse manca ancora qualcosa, ma siamo solo ad agosto: ci sarà tempo per completare, mi sembra che anche le altre squadre siano ancora in costruzione».

C’è un giocatore su cui punta in particolare?

«Il nostro pupillo rimane il sindaco’ Lollo De Silvestri. Ma il giocatore su cui punto quest’anno è Castro: secondo me ha tutto per guadagnarsi la convocazione ai Mondiali con l’Argentina, e la concorrenza con Immobile sarà uno stimolo a fare ancora meglio».

Il suo ultimo post sui social la ritrae al mare con suo figlio, abbracciati. Lei indossa una maglia rossoblù con scritto ’Bologna, la mia vita te la dedico’ e la data della Coppa Italia vinta: la fede rossoblù è sempre con lei?

«Esatto, porto sempre i colori del Bologna anche in vacanza. Quest’anno è stata una soddisfazione immensa poter indossare la maglia con il tricolore della Coppa Italia. Fino all’anno scorso avevo quella storica, dell’ultima vittoria della Coppa Italia del Bologna, ma ormai il tricolore era sbiadito… adesso invece ne sfoggio uno nuovo, brillante e vivido».

Andrà a vedere anche qualche partita di Europa League in trasferta?

«Sì, l’anno scorso sono andato a Liverpool e a Lisbona. Quest’anno mi piacerebbe fare una trasferta spagnola (le potenziali sono Siviglia e Vigo; ndr), vedremo».

E a proposito di futuro: le piacerebbe l’idea di un nuovo stadio?

«Io sono del ’55, quindi il Dall’Ara è nel mio cuore, vorrei restare sempre lì. Capisco però le ragioni della società (spiegate da Fenucci ieri in un’intervista al Carlino; ndr): i costi sono lievitati enormemente e senza finanziamenti pubblici diventa quasi impossibile per il Comune e per la proprietà sostenere la spesa di un restyling dell’impianto attuale. A più riprese il Governo ha annunciato un piano fondi per gli stadi, dunque attendiamo. Una cosa è certa: a questi prezzi, senza un contributo nazionale, non è sostenibile».