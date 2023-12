Senhit a DumBo: "Bologna, la mia Itaca"

Parte dalla sua città con un live gratuito il tour di Senhit. La Freaky Queen bolognese, con genitori eritrei, ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest. Bologna però "è stata una sorta di Pigmalione per me – spiega l’artista –, mi ha permesso di lavorare, con gli Stadio e tanti artisti. Quando sono in tournée penso a questa città, casa mia, come a Itaca". Una festa speciale, dunque, quella organizzata al DumBO stasera in cui porterà anche la frizzante cover di I Am What I Am di Gloria Gaynor nel 1983. "La mia versione l’ho presentata al Festival internazionale dei cori Lgbtq+, che quest’anno si è tenuto per la prima volta in Italia, a Bologna. Un bellissimo messaggio".