"Sensibilizzare è importante"

"La città dà l’impressione di essere trascurata, trasandata. Si potrebbe migliorare moltissimo sul fronte del decoro. Tra senzatetto, vandalismi, furti di auto registriamo quasi sempre dei problemi nell’area di via Milazzo, via Gramsci, piazza Amendola. Ci sono dipendenti dell’hotel a cui hanno spaccato l’auto anche tre volte in un mese. È chiaro che bisogna porre fine a tutto questo. Con l’iniziativa Porte Aperte, solleviamo intanto l’argomento, poi la cosa più importante sarà capire che risultati avremo. È importantissimo sensibilizzare, anche perché troppo spesso sentiamo di avere le mani legate di fronte alla microcriminalità, quindi ben venga questa iniziativa".