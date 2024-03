Sensibilizzare tutti, dalle famiglie ai medici di base

Nell’ambito della Giornata nazionale dedicata ai Disturbi della nutrizione e alimentazione l’Ausl in collaborazione con il Comune ha organizzato una giornata di aggiornamento dedicata a professionisti sanitari e al mondo della scuola per confrontarsi e condividere i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione. L’iniziativa punta alla prevenzione e intercettazione dei primi sintomi, già a partire dalle scuole primarie e secondarie, dagli Spazi giovani dell’azienda Usl e dalla attività quotidiana di medici di Libera Scelta, in virtù dell’incremento dei casi tra i minori, con un’ulteriore diminuzione dell’età di esordio registrata negli ultimi anni.

"Abbiamo osservato che nei nostri centri per i disturbi dell’alimentazione, solo nel 2023 sono stati registrati oltre 370 allarmi, un dato preoccupante – afferma Paolo Bordon (foto), direttore generale dell’Ausl di BOlogna –. Sono patologie che interessano tutti i filoni dell’azienda. Come Ausl dobbiamo agire in modo deciso in tutte le nostre strutture. Da quelle per il trattamento delle malattie mentali fino ai centri che dedicano la loro attività alla nutrizione. É un modello di presa in carico che non possiamo risolvere da soli, serve il coinvolgimento di molti attori perché queste patologie non si risolvono solo con farmaci e terapie ma con interventi a 360 gradi, dalle famiglie alla scuola".

Alberto Biondi