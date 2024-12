Sensore idrometrico per il torrente Zena

Una stazione completa, dotata di sensore idrometrico radar, pluviometro e telecamera in grado di monitorare 24 ore su 24 il livello delle acque del torrente Zena sul ponte del Farneto: è quella che Cae, azienda di San Lazzaro di Savena specializzata nei servizi per far fronte ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, ha donato al Comune dopo l’alluvione dello scorso 19 ottobre. La stazione, già attiva da qualche settimana, andrà a integrare il sistema di rilevamento e controllo regionale dei corsi d’acqua.